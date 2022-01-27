Шанувальники помітили нереальну схожість мами і дочки.

Російська співачка Крістіна Орбакайте поділилася з шанувальниками фотографією, на якій позує разом зі своєю дочкою, онукою Алли Пугачової - Клавдією.

У кадрі дівчата сидять на диванчику, а за їх спиною горить неоновий напис, який Крістіна не обійшла увагою: "Труднощі перекладу. Lost in translation! "Це був лише тільки сон" або "Це була мрія Алли"? Гра слів".

Шанувальники ж більше звернули увагу саме на дочку Орбакайте. За їхніми словами, дівчинка дуже схожа на свою зіркову маму.

Читайте такожДружину Дмитра Гордона запідозрили у четвертій вагітності"Красуні", "Копія мами", "Одне обличчя", "Як дві краплі води", "Боже, як схожі", "Таки мрія Алли", "Класні дівчата", - пишуть шанувальники.

Нагадаємо, раніше було розкрито несподівані подробиці інтимного життя Пугачової і Галкіна.

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