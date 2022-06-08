Таке відчуття, що у них одне обличчя на двох.

Напевно, кожен чоловік в цьому світі колись мріяв про сина. У когось ця мрія здійснилася. Сьогодні УНІАН пропонує подивитися на зіркових батьків та їхніх дітей, які вражають неймовірною схожістю.

Сергій Притула

У Сергія Притули троє дітей - дві дочки і син. Старшій дитині вже 14 років. Відомо, що син Дмитро з'явився у Притули в шлюбі з Юлією Андрійчук. Пара одружилася в 2007 році, але незабаром розлучилася. Пізніше він одружився на Катерині Сопельник, яка народила йому дочок Соломія і Стефанію.

Юрій Горбунов

Ще один щасливий батько синів Юрій Горбунов. Телеведуча Катя Осадча подарувала йому прекрасних хлопчаків. До слова, їх старший спільний син Іван дуже схожий на свого батька. Подивіться самі!

Микита Добринін

Микита Добринін майже рік тому вперше став батьком. Сина Лева йому подарувала переможниця шоу "Холостяк" Даша Квіткова. Відомо, що після проекту пара почала жити разом, а незабаром вони зіграли пишне весілля. У липні 2021 року у них народився син.

Віктор Павлік

Віктор Павлік нечасто ділиться сімейними фотографіями в своїх соціальних мережах, але видно, що він не може натішитися своєму маленькому синові Михайлу, якого йому подарувала молода дружина Катерина Репяхова. До слова, їх схожість неймовірно вражає.

Едгар Камінський

Пластичний хірург Едгар Камінський - батько двох прекрасних діток. Його екс-дружина Слава Камінська дала життя дівчинці Лаурі і хлопчикові Леону. І якщо дочка більше схожа на свою зіркову маму, то син - точна копія батька.

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