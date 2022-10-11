10 жовтня через масові обстріли Києва постраждав бізнес Сеіта-Бекіра Сулейманова.

Українська співачка Джамала розповіла, що в результаті масових обстрілів Києва постраждав її сімейний бізнес - кав'ярня TAKAVA. На даний момент заклад не придатний для відвідування.

Вибуховою хвилею в кав'ярні вибило вікна, були пошкоджені огорожі всередині кафе, а також знищені електронні прилади.

"Поки заклад тимчасово не працюватиме, але, як і кожен українець, ми переживемо це разом, все відбудуємо, вистоїмо і переможемо прокляту русню", – йдеться в пості закладу в Instagram. Відео дня

При цьому наголошується, що заклад буде відновлено, тому скоро жителі столиці знову зможуть порадувати себе смачною кавою і десертами.

Масована атака Росії по Україні 10 жовтня

Нагадаємо, вранці 10 жовтня вибухи лунали відразу в декількох областях у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших. Росіяни масовано атакували Україну.

Коментуючи обстріл РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей.

Також на масовану атаку по Україні відреагували і знаменитості, заявивши, що Україна вистоїть і переможе.

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