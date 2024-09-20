Відома українська співачка Оксана Білозір неочікувано показалася в Курській області.
Сьогодні, 20 вересня, артистка опублікувала в своєму Instagram відео зі зруйнованої церкви в Суджі. На ньому Білозір у бронежилеті співає перед військовими пісню "Ісусе милий".
"Суджа. Курська область. Зруйнована церква", - підписала виконавиця.
Реакція користувачів
Підписники почали активно коментувати ролик та дякувати Оксані за підтримку українських героїв.
- "Ого! Оксано Володимиріно, ви неперевершена! Ви завжди в непередбачених місцях з підтримкою"
- "Дуже гарно співаєте, просто до сліз"
- "Пані Оксано! Чекаємо вас у Покровську на Донеччині, це українська територія"
- "Я в захваті! Куди Вас занесло. Нехай береже Господь".
До слова, Білозір також показала спільні кадри з військовими. Вони тримають прапор України навпроти дорожнього знаку з назвами трьох російських населених пунктів: Дияконово, Рильськ та Суджа.
Нагадаємо, нещодавно відомий український співак-воїн Тамерлан показався в Курській області.