Артистка приїхала до українських військових.

Відома українська співачка Оксана Білозір неочікувано показалася в Курській області.

Сьогодні, 20 вересня, артистка опублікувала в своєму Instagram відео зі зруйнованої церкви в Суджі. На ньому Білозір у бронежилеті співає перед військовими пісню "Ісусе милий".

"Суджа. Курська область. Зруйнована церква", - підписала виконавиця.

Реакція користувачів

Підписники почали активно коментувати ролик та дякувати Оксані за підтримку українських героїв.

"Ого! Оксано Володимиріно, ви неперевершена! Ви завжди в непередбачених місцях з підтримкою"

"Дуже гарно співаєте, просто до сліз"

"Пані Оксано! Чекаємо вас у Покровську на Донеччині, це українська територія"

"Я в захваті! Куди Вас занесло. Нехай береже Господь".

До слова, Білозір також показала спільні кадри з військовими. Вони тримають прапор України навпроти дорожнього знаку з назвами трьох російських населених пунктів: Дияконово, Рильськ та Суджа.

Нагадаємо, нещодавно відомий український співак-воїн Тамерлан показався в Курській області.

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