Нещодавно стало відомо, що Білозір і Недзельський розлучилися.

Днями стало відомо, що українська співачка Оксана Білозір розлучилася зі своїм чоловіком після майже 33 років шлюбу. Зараз знаменитість вперше прокоментувала розрив. Вона заявила, що їхній розрив не став чимось раптовим і несподіваним - до цього давно все йшло.

"Сенсації придумують люди, які повинні взяти зброю в руки і йти воювати, як воює Роман. Тому що вся сенсація полягає в тому, що ми вже понад 10 років не живемо разом. Я живу в орендованому будинку, правда, всі ці роки я жила разом з його мамою і з нашим сином, а він живе в нашому спільному будинку на Дніпрі", - сказала артистка в коментарі виданню "Обозреватель".

Вона додала, що на суд ходив її адвокат. Ніякого поспіху в розірванні шлюбу не було - шлюборозлучний процес зайняв близько трьох місяців.

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"Звичайно, сам процес неприємний. Як ви думаєте, в моєму віці таке рішення легко дається?"- сказала Білозір.

А ось що з цього приводу раніше сказав тепер уже колишній чоловік зірки Роман:

"Просто банально я отримав повістку в суд, і нас розвели. Оскільки я в армії, я не міг прийти на судове засідання. Мене три рази не було, і нас автоматично розвели. І все. Я був проти цього, але Оксана подала. Сьогодні ми вже офіційно не є чоловіком і дружиною".

Нагадаємо, Оксана Білозір дорікнула Поляковій у від'їзді до Франції і дружбі з Кіркоровим.

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