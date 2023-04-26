Вони з Романом Недзельським розійшлися ще наприкінці 2022 року, але не хотіли це афішувати.

55-річний музикант Роман Недзельський, який зараз служить у ЗСУ, 25 квітня повідомив про те, що він розлучився зі своєю дружиною, співачкою Оксаною Білозір. Сталося це ще в грудні 2022 року, проте екс-подружжя вирішило залишити розлучення в таємниці хоча б на перший час.

Всього Недзельський і Білозір були разом більше 32 років. Подробицями Роман поділився в інтерв'ю YouTube-каналу Rostyslove Production.

"Просто банально я отримав повістку в суд, і нас розвели. Оскільки я в армії, я не міг прийти на судове засідання. Мене три рази не було, і нас автоматично розвели. І все. Я був проти цього, але Оксана подала. Сьогодні ми вже офіційно не є чоловіком і дружиною", - сказав Роман Недзельський.

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Причину розлучення він вирішив не називати. Недзельський додав, що після майже 33-річного шлюбу вони з екс-дружиною взагалі перестали підтримувати зв'язок. Оксана, за словами Романа, взагалі не цікавиться тим, як у нього справи в армії.

"Я ж в армії. Мене понад рік вже немає вдома. У нас в армії є дуже велика проблема, коли чоловіки служать, і отримують інформацію про те, що вони втрачають сім'ї. Я був одним з військових психологів, приймав цю інформацію, якось заспокоював. Але в той же час я знав, що у мене та ж ситуація", - сказав Недзельський.

Сама Білозір новину про розлучення ніяк не коментувала.

Нагадаємо, Оксана Білозір дорікнула Поляковій у від'їзді до Франції і дружбі з Кіркоровим.

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