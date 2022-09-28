ULTRA й сама ледь не загинула під час стрілянини.

Українська співачка ULTRA розповіла, що в перші дні повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили її чоловіка, та й сама вона ледь не загинула, рятуючись від ворожих куль.

Про це повідомляє ТСН.

Зірка зізналася, що вони з чоловіком довго сумнівалися, їхати з Києва чи ні. Але, коли почався бій на Житомирській трасі, вони прийняли рішення виїхати в більш безпечне місце.

По дорозі, на трасі біля Білої Церкви, вони стали свідками стрілянини. За словами співачки, окупанти розстріляли машину її чоловіка, а потім кулі почали летіти і по її машині.

"По дорозі під Києвом почалася стрілянина. Мій чоловік зупинився на узбіччі. Я їхала за ним в іншій машині і теж зупинилася. Відразу подзвонила йому, попросила лягти на підлогу. У відповідь він сказав мені: "Мило, я тебе люблю. Я хочу жити. Мене вбивають". Потім, я дзвонила знову і знову. Але вже ніхто не відповідав... Я чула постріли, один за іншим. А сама лежала, здригаючись на підлозі свого авто, з надією, що все добре, що мій коханий не відповідає, тому що телефон вже не з ним. Я дзвонила знову і знову. Але відповіді не було", - розповіла вона.

Потім, коли стрілянина стихла, ULTRA вийшла зі своєї машини і побачила, що її чоловіка вбили. Вона не розуміла, чому саме він загинув під час війни, а вона залишилася жива.

Зараз вже пройшло більше півроку з дня цієї трагедії, і дівчина зізнається, що готова виконати мрію чоловіка - прославити їхні пісні на весь світ.

Співачка ULTRA: творчість

Відомо, що ULTRA творила разом зі своїм чоловіком. Вони мріяли, щоб їхні пісні співала вся Україна і Європа.

"Зараз пройшло вже більше півроку, як сталася ця трагедія. І я зрозуміла, що я хочу жити і творити заради нього. Мій чоловік був також музикантом, людиною, яка писала тексти, музику та аранжування до моїх пісень. Він дуже хотів, щоб наші пісні співала вся Україна і Європа", – додала вона.

Нагадаємо, 27 вересня помер відомий російський співак Борис Моїсеєв. На момент смерті йому було 68 років.

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