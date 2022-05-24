На місці будинку одні руїни.

Український дизайнер Ельвіра Гасанова поділилася з шанувальниками сумною новиною. У своєму Instagram вона розповіла, що російські окупанти знищили її будинок у Бучі.

При цьому вона уточнила, що її сім'я може жити в будинку, попри те, що там немає незручностей.

"Знаєте, сьогодні була перша ніч знову вдома! Це почуття не схоже ні на що. Повноцінне щастя! Моя дочка вперше за 3 місяці спала у своєму ліжку, а не в колясці, моя гора косметики і речей виявилися мені не так і потрібні, 3 місяці вмивалася дитячою пінкою і все ідеально. Так мало нам потрібно, лише мир і дім (кохані здорові поруч)", - написала Ельвіра.

Також вона подякувала за те, що будинок хоча б не згорів дотла.

"Так, хто б міг подумати, що ми будемо вдячні, що в наш будинок пробралися, їли і якийсь час там жили окупанти, і зараз я дякую, що будинок не спалили. Влучив снаряд, ракета, знесено 2 поверхи, але він не горів", - додала дизайнер.

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