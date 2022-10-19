Як згадав співак і волонтер, в період особливо масованої атаки міста він тижнями не міг зв'язатися зі своїми рідними.

Український співак і волонтер Олександр Кривошапко розповів про те, що війна застала всю його сім'ю і близьких друзів в Маріуполі. Вони довгий час сиділи в підвалах, намагаючись сховатися від обстрілів окупантів. Деталі Кривошапко згадав в інтерв'ю ЖВЛ.

"Моя сім'я відразу з початку війни в Маріуполі опинилася під обстрілами. Не тільки моя сім'я, але і багато моїх друзів там були. Там була моя сестра і її чоловік, моя мама, моя бабуся, яка загинула", - розповів Олександр.

Він додав, що був період, коли протягом 40 днів з його близькими не було зв'язку взагалі. Цей час Саша називає справжнім пеклом.

"Пекло тривало 40 днів. За 40 днів я хвилини три поговорив зі своєю сім'єю взагалі, так як це було практично неможливо", - додав Кривошапко.

"Це тероризм, який я ніколи не забуду, і ніхто з нас його не забуде", - резюмував український співак.

Нагадаємо, Ольга Сумська шокувала зовнішнім виглядом і показала власне укриття від обстрілів.

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