Юрій Мєшков знявся в новому кліпі групи KAZKA.

Солістка групи KAZKA Олександра Заріцька запросила знятися у своєму кліпі партнера по шоу "Танці з зірками" Юрія Мєшкова.

І хоч самого кліпу в мережі ще немає, зате можна подивитися на кілька кадрів зі зйомок. На одному з інста-відео Саша показала Юрія, який майже о 5 ранку намагається розплутати провід. Співачка лаконічно підписала кадр: "Юра вже злий".

Відзначимо, ще на шоу "Танці з зірками" і Саша, і Юрій зізнавалися у своїх романтичних почуттях. Мєшков неодноразово говорив, що Саша йому дуже подобається. Але тоді у Заріцької був молодий чоловік, з яким, за її словами, вона була щаслива. Ось тільки її хлопець не витримав стосунків на відстані і навантаження Саші. Тому вони розлучилися.

Нагадаємо, раніше схудлу Олександру Заріцьку розкритикували за танець в міні-сукні.

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Автор: Діана Могилєвич