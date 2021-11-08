У десятому ефірі "Танців з зірками" Заріцька виконала два танці.

Вчора, 7 листопада, відбувся десятий ефір шоу "Танці з зірками", який був присвячений родині.

Так, учасники станцювали не тільки зі своїми партнерами, а й з близькими людьми. Танець Олександри Заріцької з Юрієм Мєшковим і бабусею судді оцінили позитивно, а ось номер з бальної програми не викликав такого ж захоплення. Шанувальники відзначили, що самба - це не танець Саші.

"Саша класна, але самба - це не її", "Тільки Юра своєю харизмою рятував танець", "Одягнути її краще вже не могли", "Думаю, вона слабкіша за інших учасників", "Не сподобалося", "Наскільки невпевнено, складно. Напевно, і сама розуміє, що на цьому ефірі - все", "Яка негарна сукня", "Ця самба мене вбила", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, пара Саша Заріцька і Юрій Мєшков покинули проект після десятого ефіру.

Читайте також"Бомба": Настю Каменських у новому образі переплутали з Кім КардашьянРаніше УНІАН повідомляв, що один з танців Заріцька виконала разом зі своєю бабусею, яка на паркеті влаштувала справжнє сватання. За словами бабусі, їй дуже подобається партнер внучки Юрій Мєшков і вона хотіла б, щоб у них склалися романтичні стосунки.

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Автор: Діана Могилєвич