Квартира вражає стильним дизайном.

Відомий український блогер Олексій Дурнєв вперше показав, де зараз проживає. Як виявилося, шоумен нещодавно переїхав у нове житло в Києві.

У своєму блозі в Instagram Дурнєв похизувався новою квартирою зі стильним дизайном. Він поширив світлини апартаментів та лаконічно підписав:

"Я тут живу".

На кадрах видно простору вітальню, яка плавно переходить у кухню, простору спальню та ефектну ванну кімнату. Дизайн зосереджений на кількох відтінках: сірому, коричневому та темно-зеленому. Також увагу привертають мармурові вставки.

Олексій робив ремонт разом з професійними дизайнерами і серйозно підійшов до підбору колірної палітри. Головною його вимогою було акцентуватися на відтінках зеленого кольору.

"Основним побажанням замовника була гра із зеленим кольором. Цей глибокий темно смарагдовий ми виводили індивідуально під цей обʼєкт, роблячи безліч викрасок і спроб, дійшовши до того самого. Його відтінки тікають по жилах натурального каменю на острові в кухні, його ж частинки використані, як поверхні тумб у спальні, а також перегукуються із характером керамічної плитки у ванній кімнаті", - йдеться в повідомленні дизайнерської компанії в Instagram.

