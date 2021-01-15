Телеведуча відпочиває з чоловіком на Мальдівах.

Українська телеведуча Ольга Фреймут опублікувала в Instagram фотографію з відпочинку на Мальдівах.

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На одному зі знімків вона позує разом зі своїм чоловіком Володимиром Локотко. Варто відзначити, що Фреймут дуже рідко показує свою сім'ю. Відомо, що у неї є дочка Злата від попереднього шлюбу.

Буквально за кілька хвилин фото набрало майже дві тисячі лайків і безліч захоплених коментарів.

"Дуже красиве фото", "Ідеально", "Ви дуже схожі", "Як ніби кадр з фільму", - пишуть фанати в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич