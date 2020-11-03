Екс-директор Софії Ротару, Ольга Коняхіна, в програмі "Зірки зійшлися" розповіла, що три роки відсиділа у в'язниці.
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Відзначається, що жінка за спиною Ротару домовлялася про її виступи, а передоплату забирала собі в кишеню. У підсумку співачка не дорахувалася семи мільйонів рублів.
Тоді Коняхіну присудили до шести років позбавлення волі. Але відсиділа вона всього три роки. Її випустили раніше за хорошу поведінку. За словами екс-директора, у в'язниці її не ображали. Більш того, там вона знайшла подругу, з якою досі підтримує зв'язок.
Що стосується самої Ротару, то жінка розповіла, що не підтримує з нею зв'язок і навіть не хоче до неї наближатися.
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