Будинок батьків співачки зруйнували окупанти.

Українська співачка Оля Цибульська показала фотографії будинку, в якому жили її батьки, після приходу російських окупантів.

Відомо, що окупанти нещадно знищували Ірпінь. В результаті обстрілів постраждали багато житлових будинків, а людей ховали прямо у дворах. Загарбників не зупиняло нічого, вони тільки й робили, що руйнували життя українців.

Так, від окупантів постраждав і батьківський дім Олі Цибульської. Вона показала жахливі кадри, на яких видно, що від будинку не залишилося буквально нічого. Там повна розруха.

"Я дивилася ці фото, відео і плакала. Ридала, бо батьки могли бути там. Ті дні, коли не було зв'язку під окупацією окупантів і відсутність розуміння чи живі - найстрашніші. Нам вдалося їх вивезти", - написала Оля.

Також співачка зазначила, що головне те, що її батьки живі, а будинок обов'язково відбудується.

"Вірю, що зло буде покарано. Фашистські гниди отримають по заслугах. А дах над головою буде відбудовано державою. Україною, в яку я вірила, вірю і буду вірити", - додала Цибульська.

Нагадаємо, Цибульська назвала фейком інформацію про те, що вона виступає для росіян.

Вас також можуть зацікавити новини: