Співачка заявила, що музикантам нема на що жити.

Українська співачка Оля Полякова виступила в програмі "Право на владу", де розповіла, що артистам нема на що жити.

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Ведуча Наталія Мосійчук поцікавилася у Полякової, чому вона проводила концерт у Харкові, коли в країні оголошено карантин. На що співачка відповіла, що вона нічого не порушувала - всі глядачі були в масках і дотримувалися дистанції. Потім на екрані показали уривок з концерту Олі, але судячи з кадрів, дистанцію таки ніхто не дотримувався.

"Що ви показуєте? Це якийсь день міста. Я не мала відношення до цього концерту. Це вуличний концерт!"- відреагувала співачка.

Також Полякова додала, що на концерті у неї були всього 2 тисячі осіб. За дотримання карантинних правил відповідали організатори, які її туди і запросили.

"У цей день був марафон, де брали участь близько 10 тисяч осіб. Ви ж розумієте, що марафон в масках не бігали. Тоді ж був День китайських ліхтариків, День хризантем - скрізь проходили гуляння, бо це було велике свято. І мій концерт не був найбільш багатолюдним", - виправдалася співачка.

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Автор: УНІАН