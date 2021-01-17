Співачка разом зі своєю сім'єю відпочиває на Мальдівах.

15-річна дочка української співачки Олі Полякової, Маша, опублікувала в Instagram нові фотографії з Мальдів.

Читайте такожРегіна Тодоренко показалася без макіяжу (фото)

На знімку дівчина позує разом зі своєю зірковою мамою. Цікаво, що дівчата підібрали для пляжу family-look - червоний суміжний купальник.

Такий купальник ідеально підкреслив талії дівчат і візуально подовжив ноги. Варто відзначити, що Маша дуже схожа на свою маму.

"Маша, ти копія мами", "Красуні", "Фото шикарні", - написали шанувальники.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич