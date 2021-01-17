Полякова показала фігуру / instagram.com/mashapolyakova
15-річна дочка української співачки Олі Полякової, Маша, опублікувала в Instagram нові фотографії з Мальдів.
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На знімку дівчина позує разом зі своєю зірковою мамою. Цікаво, що дівчата підібрали для пляжу family-look - червоний суміжний купальник.
Такий купальник ідеально підкреслив талії дівчат і візуально подовжив ноги. Варто відзначити, що Маша дуже схожа на свою маму.
"Маша, ти копія мами", "Красуні", "Фото шикарні", - написали шанувальники.
Полякова показала фігуру / instagram.com/mashapolyakova
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