Співачка зазначила, що її нема за що притягувати до відповідальності.

Українська співачка Оля Полякова відповіла артистці Оксані Білозір, яка раніше звинуватила її у виконанні її пісень і навіть пригрозила судовими розглядами.

"Залучити мене до суду? На якій підставі? Музика належить Мирославу Скорику, а текст авторський, Олександра Вратарьова, Білозір до моєї пісні немає ніякого відношення, це взагалі просто тупий піар, під час війни... це дикість якась!",- написала Полякова.

Зазначимо, Полякову і Тоню Матвієнко, яка також потрапила "під роздачу", підтримала ведуча Катя Осадча.

Вона заявила, що не добре під час війни влаштовувати розбірки.

"Всі роблять те, що можуть і де можуть. Співають, збирають, допомагають, зараз потрібно підтримувати кожне починання і ініціативу, а не погрожувати судом. Ми б усі були раді побачити ваше виконання пісень на благодійних концертах. Оксана Білозір, відповідаю в публічному полі, бо ви почали це саме так", - висловилася Осадча.

Нагадаємо, раніше Оксана Білозір "рознесла" Олю Полякову і Тоню Матвієнко за те, що вони переспівали її пісні.

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