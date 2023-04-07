Зробили це напередодні Євробачення-2023, яке в Ліверпулі пройде від імені нашої країни.

Статуї учасників легендарної групи Beatles Пола Маккартні, Джорджа Харрісона, Рінго Старра і Джонна Леннона у Великобританії нарядили в українські вишиванки. Як повідомляє ВВС, місцева влада зробила це в рамках підготовки до пісенного конкурсу "Євробачення-2023", який пройде в травні в Ліверпулі від імені України.

Відомо, що на вулицях міста встановили шість великодніх яєць-писанок, на кожному з яких зображені прапори країн-учасниць 67-го пісенного конкурсу.

У п'ятницю, 7 квітня, починається зворотний відлік - до заходу залишається 40 днів.

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Що відомо про Євробачення-2023

У 2022 році на музичному конкурсі перемогу здобула українська група Kalush Orchestra, тому, згідно з правилами конкурсу, проводитися він повинен в Україні.

Однак через повномасштабне вторгнення Росії неможливо гарантувати безпеку учасникам, гостям і організаторам, тому міжнародний мовник EBU прийняв рішення провести захід на території країни, чий представник в минулому році посів друге місце.

Нагадаємо, в "Дії" завершилося голосування за журі на Євробачення-2023.

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