Памела Андерсон часто демонструє свою фігуру.

Відома модель Памела Андерсон опублікувала в Instagram новий знімок.

На фото вона позує спиною до камери. Цікаво, що Памела одягла міні-сукню з паєтками. А її головною особливістю є відкрита спинка. Більш того, Андерсон сіла на ніжки, вигнувши спинку. Завдяки цьому було видно всі вигини її тіла. Фото вийшло досить пікантним.

Чим відома Памела Андерсон:

У 1989 вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і надалі співпрацювала з компанією

З 1992 року почала зніматися в серіалі "Рятувальники Малібу", після якого стала одним з секс-символів США

У 1995 році в інтернет потрапив відеозапис сексуального характеру за участю Памели і Томмі Лі

Протягом довгих років пропагує вегетаріанство, виступає за права тварин і є активісткою багатьох благодійних кампаній

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Автор: Діана Могилєвич