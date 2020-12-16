Памела засвітила соски / instagram.com/pamelaanderson
Відома модель Памела Андерсон опублікувала в Instagram новий знімок.
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На фотографії вона позує в рожевій маєчці, крізь яку просвічуються її соски. Цікаво, що у Андерсон пружні і пишні груди.
Також на фото видно, що Памела розпустила волосся, а на обличчя нанесла макіяж в стилі смокі-айс. Швидше за все, фото було зроблено давно. Але тільки через роки Памела вирішила його оприлюднити.
Памела засвітила соски / instagram.com/pamelaanderson
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