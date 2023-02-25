Російський актор згадав, про що спілкувався з Олесею Бацман.

Російський актор Олексій Панін, який виступає проти Путіна і повномасштабної війни, яку він розв'язав в Україні, розповів про нічне листування з дружиною Дмитра Гордона. Він спілкувався з Олесею Бацман 23 лютого 2022 року, вони обговорювали новини.

Як виявилося, дружина Гордона боялася початку повномасштабної війни. Вона знала, що Путін збирається напасти і йти на Київ. Однак Панін тоді не міг у це повірити.

"Буквально напередодні, в ніч перед тим, як почалася війна, ми списувалися з дружиною українського журналіста Гордона - Олесею. Чесно кажучи, не пам'ятаю, що обговорювали, але кінець діалогу запам'ятав назавжди. Вона мені написала: "Льош, він збирається йти на Київ". Я сказав їй, що це дурниця і бути такого не може. Ну хто у здоровому глузді може почати війну?! В голові не вкладалося. І благополучно ліг спати", - згадав Панін в інтерв'ю естонському виданню Limon.

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Проте вже вранці, 24 лютого 2022 року, Панін прокинувся і побачив повідомлення про початок повномасштабної війни. Спочатку актор не міг у це повірити. Він не міг усвідомити, що все це правда.

"Я тут же став моніторити новини, скролити усі соцмережі. Так, дійсно, Путін, Кремль, напали на Україну. Я не хочу говорити, що Росія, тому що я тим самим ображаю всіх порядних людей, всіх росіян, які не те, що не хотіли цієї війни, які вже давно борються з цією кремлівською владою. Я не проти Росії, я проти путінської Росії, путінської Росії", - зазначив Панін.

Нагадаємо, актор з перших днів повномасштабної війни виступає проти путінського режиму і підтримує Україну. Нещодавно Панін "запалив" на одній сцені з Вєркою Сердючкою, через що росіяни впали в істерику.

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