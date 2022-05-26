Співак виправдався - каже, що це не він, а його двійник.

Український народний артист України Павло Зібров потрапив у скандал - в мережі опублікували фото, де він нібито виступає на весіллі. І це в той час, коли в Україні вже четвертий місяць йде повномасштабна війна. У себе в Instagram-блозі співак заявив, що ця інформація фейкова, і на тих фото, які активно поширюють в соціальних мережах, насправді не він, а його двійник.

"Друзі, отримую смс і Ваші коментарі з приводу "весілля багатіїв під час війни". По-перше, з 24 лютого життя вже ніколи не буде таким як до. Всі попередньо заплановані виступи та корпоративи скасувалися / перенеслися на невизначений термін. По-друге, перед тим як писати, подивіться уважно! На відео двійник Павла Зіброва. Невже я на нього так схожий, що ви стільки пишете мені? Так, бувають шоу двійників, вони копіюють образ і т.д. Але я вас дуже прошу, перевірте інформацію достовірно, перед тим як виливати бруд на артиста", - зазначив Виконавець.

Зібров додав, що з 24 лютого активно допомагає українській армії, а совість не дозволяє в такий важкий час розважатися і давати концерти на приватних заходах.

Нагадаємо, раніше 64-річний Павло Зібров зізнався, що не спить зі своєю дружиною в одній кімнаті.

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