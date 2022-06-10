Нібито в соціальних мережах "обурені слухачі" були незадоволені анонсом передачі, тому її вимушено скасували.

8 червня на офіційному сайті російської радіостанції "Наше радіо" з'явився анонс програми Бориса Гребенщикова "Аеростат". Програма виходить в ефір вже 17 років. Останній випуск був 22 травня, після чого передачу закрили.

За даними Ксенії Собчак, причиною закриття стало те, що Гребенщиков нібито пожертвував Україні чималу суму грошей, хоча сам він цей факт спростував.

Журналіст Михайло Козирєв повідомив, що програму Гребенщикова зняли з ефіру через 15 годин після її анонсу нібито через те, що "в соцмережах вибухнув шквал закликів протестувати проти виходу передачі БГ", а також тому що "на соцмережі і сайт радіостанції почалася атака "обурених" слухачів".

За інформацією Козирєва, керівництву радіостанції також пригрозили перевіркою з прокуратури. За даними журналіста, перед Борисом Гребенщиковим вибачилися і скасували його програму.

Нагадаємо, Борис Гребенщиков заявив, що зневажає пропагандистські ЗМІ РФ.

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