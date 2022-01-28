Танцівниця підхопила коронавірус під час поїздки до Грузії.

Українська танцівниця Ілона Гвоздьова розповіла, як лікувалася від коронавірусу. Спортсменка підхопила коронавірусну хворобу, а точніше один з варіантів її мутації - "Омікрон" - під час поїздки до Грузії.

Про те, як вона лікувалася від недуги, танцівниця розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Гвоздьова зазначила, що вирішила написати цей пост на численні прохання підписників, які розпитували дівчину про симптоми і про те, як проходила хвороба.

"Все сталося раптово і спочатку я навіть не зрозуміла що це ковід - новий штам. Через те, що всі симптоми дуже нагадують звичайне ГРВІ", - розповіла танцівниця.

Із симптомів Гвоздьова зазначила у себе першіння в горлі, слабкість, нездужання, головний біль, температуру 37-37,5 і легкий нежить.

"Тільки здавши тест я зрозуміла що у мене коронавірус. Чоловік перебував зі мною весь цей час і він не захворів, мабуть, його імунна система сильніше, а може просто Бог відвів, хоча всі симптоми у нього теж були, але при цьому негативний тест", - розповіла спортсменка.

Дівчина поділилася, що також здавала аналізи крові: загальний, д-димер, коагулограму і робила рентген.

"Аналізи, слава богу, для протікання хвороби були +\- в допустимих параметрах, але головне було те, що інфекція була вірусна, а не бактеріальна - це вже була моя перемога", - розповіла Гвоздьова.

Дівчина також розповіла, чим лікувалася і що приймала під час хвороби.

"Спосіб лікування: вітамін Д, вітамін С, цинк, рясне пиття всіляких чаїв на основі меду, імбиру, лимон, відвар трав, омега-3, грузинська ча-ча, дихальна гімнастика", - розповіла танцівниця.

Хореограф зазначила, що також часто вимірювала сатурацію і намагалася зберегти хороший позитивний настрій, однак це не врятувало її від панічних атак. Дівчина зізналася, що відчувала таке вперше в житті.

"Вперше в житті думала що помру в чужій країні і не побачу дітей!!! У підсумку почала відволікати себе позитивними серіалами, танцями і грою в карти!",- розповіла Гвоздьова.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Тоді танцівниця відбулася тільки подряпинами на авто.

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