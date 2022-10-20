Йдеться про актора Меттью Перрі, який давно відомий публіці своїми пристрастями до заборонених речовин.

Американський актор, зірка серіалу "Друзі", який зіграв Чендлера, Меттью Перрі поділився згубними наслідками від алкоголю і наркотиків. Нещодавно він ледь не помер від передозування. Два тижні актор провів у комі під наглядом лікарів. Також він пережив майже півтора десятка операцій через розрив товстої кишки. Про це пише видання People.

"Коли мене вперше госпіталізували, лікарі сказали родині, що моя можливість вижити — 2%. Мене підключили до ЕКМО. Зазвичай після такого не виживають. У ту ніч п'ять чоловік були підключені до апарату ЕКМО, інші четверо померли, а я вижив. Отже, головне питання в тому, чому? Чому саме я? Повинна бути якась причина. Може, ти ожив, щоб розповісти всьому світу про наслідки вживання наркотиків, Меттью? Вже явно не для чергового сезону "Друзів", - цитує видання слова самого актора.

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Відзначається, що залежність від наркотиків у Меттью Перрі з'явилася ще під час роботи над серіалом "Друзі". Як він сам зізнавався в одному з інтерв'ю, він навіть не пам'ятає зйомок декількох сезонів.

"Я не знав, як зупинитися. Якби поліція прийшла до мене додому і сказала: "Якщо ти сьогодні будеш пити таблетки, то ми відправимо тебе за грати", то я б почав збирати речі. Я не міг зупинитися, тому що моя залежність тільки прогресувала. З віком все стає тільки гірше", - розповів Меттью.

Раніше УНІАН писав, який вигляд мають актори серіалу "Друзі" через 30 років.

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