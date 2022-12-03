Анну Богдан зацькували за те, що у своєму блозі вона транслює інформацію про відпочинок на дорогих курортах. Це в той час, коли в її рідній країні йде війна і вмирають мирні люди.

Переможниця 11-го сезону шоу "Холостяк" Анна Богдан потрапила в скандал. Вона зараз знаходиться в Домініканській Республіці на відпочинку, звідки регулярно публікує фото.

Під одним з останніх знімків її жорстко розкритикували за це. Коментатори написали, що зараз не час показувати шикарне життя і хвалитися купальником.

Реакція соцмереж

"У нас війна, навіщо нам ці фото? Буде час для куражу, а зараз краще подумайте про ціну, яку хлопці платять. Допомагайте, чим можете. Може потім не так соромно буде лежати на пляжах"

"Нагадую, в твоїй країні гинуть люди"

"Потрібно відписувати, вже нудить від її сторіс і постів!"

"Це все, що її зараз турбує?"

"Не час показувати свої кістки, безсоромно"

"Всі "патріотки" за кордоном"

Сама Анна Богдан ці гнівні відгуки ніяк не прокоментувала.

Відео дня

Хто така Анна Богдан

Турагент з Києва. Раніше вона брала участь в одинадцятому сезоні шоу "Холостяк" з головним героєм Михайлом Заливаком. Саме її Міша обрав у фіналі проекту, проте довго їхні стосунки не тривали - вже влітку 2021 року пара повідомила про розставання, за що нарвалася на критику.

Коментатори стверджують, що у Богдан і Заливако був контракт на "Холстяку", згідно з яким вони повинні були якийсь час зображати закоханих.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан розповіла, з ким проводить час у Європі.

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