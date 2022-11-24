Відомо, що пара розлучилася влітку 2022 року. Справжню причину вони не називали.

Турагент Анна Богдан, яка перемогла в 11 сезоні шоу "Холостяк", але пізніше розлучилася з головним героєм Михайлом Заливаком, розповіла, чи спілкується вона зараз зі своїм колишнім. Фанати постійно ставлять це питання, тому дівчина вирішила поділитися відповіддю публічно в Instagram-блозі:

"Дуже багато від вас таких питань. Ні, я не спілкуюся. Я ніколи не спілкуюся зі своїми колишніми чоловіками".

Історія кохання Михайла Заливака та Анни Богдан

Пара склалася у всіх на очах - в романтичному реаліті-шоу "Холостяк". У фіналі 11 сезону Заливако зробив пропозицію Богдан, проте вже в червні 2022 року стало відомо, що вони розлучилися. Тоді на знаменитостей обрушилася хвиля критики за те, що у них була любов за контрактом. Анна і Михайло заперечують те, що їхні стосунки розвивалися за сценарієм.

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З огляду на те, що Михайло і Анна часто ділилися спільними фотографіями в соціальних мережах, а також з'являлися на різних телешоу, деякі шанувальники все ж вірили в правдивість їхніх почуттів. Разом пара була більше року.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан розповіла, з ким проводить час у Європі.

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