Спочатку артистка планувала зібрати один мільйон гривень, але вдалося перевищити цю суму вдвічі.

Українська співачка і тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова на початку жовтня приєдналася до команди благодійної платформи dobro.ua та Національному реабілітаційному центру Unbroken на базі Першого медоб'єднання Львова, ставши амбасадорів проекту "Протези для Незламних".

Тоді артистка оголосила, що відкриває збір на лікування, реабілітацію та протезування українських військових. Планувалося, що вона збере мільйон гривень, але вдалося зібрати вдвічі більше.

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"Я дуже пишаюся кожним, хто приєднався до благодійної ініціативи "Разом нас мільйони. Протезування для Незламних" і зробив свій внесок у лікування наших військових. За три тижні ми зібрали понад два мільйони гривень — значну суму, яка прискорить протезування українських захисників, які втратили кінцівки під час виконання службового обов'язку. Я неймовірно вдячна Михайлу Діанову - легендарному захиснику Маріуполя, за те, що він зробив і продовжує робити для України. Його сума пожертвування склала рекордні 1 мільйон 700 тисяч гривень. Це просто фантастично!" - прокоментувала Оля Полякова.

Зазначимо, Полякова - не єдина з українського шоу-бізнесу, хто активно збирає кошти на допомогу цивільним українцям і військовослужбовцям. Раніше Дантес розповів, скільки грошей вдалося зібрати для України в Ізраїлі.

Нагадаємо, Оля Полякова виступила на грузинських "Танцях з зірками".

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