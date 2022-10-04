Сергій Лавров звинуватив Меладзе в тому, що він заробляв гроші на зустрічах солісток групи з багатими чоловіками.

Російський продюсер Сергій Лавров заявив, що його колега, продюсер і композитор Костянтин Меладзе "підкладав" солісток групи "ВІА Гра" під багатих чоловіків.

Таку заяву він зробив у коментарі росЗМІ, говорячи про Віру Брежнєву, Ганну Сєдокову та Надію Мейхер.

"Мільярдери готові були платити будь-які гроші, щоб на їхніх яхтах співали ці красуні. Та не те щоб співали, а як в тому анекдоті: "Ти просто ходи". Я чув від знайомих, що деякі дівчатка погоджувалися і на закриті вечері з мільярдерами. Такі переговори нібито вів їхній продюсер. Як то кажуть, зустріч тет-а-тет. У мене були знайомі, які мені говорили: "Була справа, мені пощастило"", - сказав Лавров. Відео дня

За його словами, солістки легендарної жіночої групи заробляли копійки, бо майже всю суму клав собі в кишеню саме продюсер. При цьому Меладзе не шкодував коштів для створення богемних образів дівчатам.

"Продюсер Костя Меладзе був таким собі Карабасом-Барабасом: набрав дівчаток з бідних українських сімей, одягнув, взув, а вони його слухалися беззаперечно. Сказав їм, як одягнутися - вони підкорилися. Сказав їм роздягнутися - роздяглися. Величезні гроші вкладалися в їхні кліпи, таким чином створювався богемний образ таких собі богинь", - поділився Лавров.

Секс-скандал навколо Костянтина Меладзе

Раніше опальна співачка Ані Лорак натякнула, що Костянтин Меладзе пропонував їй інтим. На уточнююче питання про те, які саме умови їй під час співпраці ставив Меладзе, співачка відповідала ухильно. Через якийсь час вона заявила, що її слова перекрутили.

Про це ж розповіла і українська співачка Оля Полякова. Тільки вона від своїх слів не стала відмовлятися.

"Я хочу заявити, що я вірю Ані Лорак і думаю, що вона говорить правду, тому що я сама отримувала таку пропозицію від цієї ж людини. Може, це пощастило тільки нам, або не пощастило, з Ані отримати подібну пропозицію... Ми про це ніколи не дізнаємося, тому що про це прийнято мовчати", - заявила Полякова.

При цьому сам Меладзе ніяк не прокоментував цей інцидент.

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