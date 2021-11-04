Сестра співачки розкрила всю правду.

Сестра української співачки Софії Ротару, Ауріка, на YouTube-каналі DOROTYE прокоментувала чутки про важку хворобу зірки.

За її словами, раніше, коли Софія Михайлівна була худенькою, говорили, що у неї туберкульоз. Був час, коли ЗМІ писали, що Софія Ротару і зовсім померла.

"Господи, люди, вам робити нічого? Слава Богу, вона здорова і проживе ще довго. Це просто плітки, гармату хтось пускає. Я не знаю, кому це потрібно. То її заміж видають, то вона хворіє. Це просто гармата. Нехай люди навіть не думають. Все добре", - сказала Ауріка.

Відзначимо, що нещодавно в мережі з'явилися новини про те, що у Софії Ротару рак. Але її сестра і цю інформацію спростувала.

Нагадаємо, раніше Софія Ротару розчулила мережу фото покійного чоловіка. Співачка втратила чоловіка багато років тому, а 23 жовтня була річниця його смерті.

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Автор: Діана Могилєвич