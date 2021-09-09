Нікітюк потрапила в неприємний інцидент з фанаткою. Тепер у неї болить спина.

Українська телеведуча Леся Нікітюк відвідала концерт російського гурту "Мумій Троль", який проходив під Києвом.

Так, під час концерту до Лесі підійшла фанатка в нетверезому стані, відштовхнула її і сказала "піти геть звідси".

"Не обійшлося, звичайно ж без п'яної фанатки, яка мене відштовхнула і сказала: "пішла геть звідси, тварюко". Але я не ображаючись, штовхнула її у відповідь і пішла", - поділилася Леся в інста-сторіз.

Також Нікітюк додала, що після того, як фанатка її штовхнула, у неї болить спина.

"Чесно кажучи. Це нормальна практика. Завжди знайдеться людина, яка зганьбить свою сім'ю, своє ім'я, країну і не тільки. Так що я, чесно кажучи, не ображаюся. Але трохи спина болить", - додала Нікітюк.

Хто така Леся Нікітюк

Леся Нікітюк - українська телеведуча, яка зробила значний прорив у кар'єрі участю в тревел-шоу "Орел і решка". Також Леся разом з Сергієм Притулою веде популярну програму "Хто зверху".

Наприкінці серпня 2018 року стала ведучою розважального шоу "Хто проти блондинок?" У листопаді 2019 року стала ведучою телевізійного проекту "Le Маршрутка". Також Леся Нікітюк була учасницею шоу "Танці з зірками", але до фіналу вона так і не дійшла.

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Автор: Діана Могилєвич