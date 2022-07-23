Дівчинка давно не соромиться демонструвати свою фігуру.

16-річна дочка Ольги Фреймут Злата Мітчелл розвивається не по роках. У свої юні роки дівчинка вже живе окремо і має свій бізнес - бренд одягу Mitchell Clothing.

На відміну від своєї зіркової мами, Злата не блищить на публіку скромністю. Вона нерідко показує відверті знімки, демонструючи своє тіло в непристойному міні і з глибоким декольте.

Так, в Instagram-stories дівчинка виклала фото, на якому вона позує одна. Злата притулилася до стіни і зробила цей знімок у відображенні дзеркала.

Одягнена Мітчелл в короткий обтягуючий топ, який робить акцент на її пишному бюсті. Внизу на ній надіті чорні штани. Доповнено образ сумкою через плече. Волосся у дівчини розпущене і недбало укладене на плечі.

Нагадаємо, нещодавно 16-річна донька Ольги Фреймут похвалилася величезними грудьми в короткому топі.

Також УНІАН писав, що малолітня дочка Ольги Фреймут закрутила роман в Каліфорнії.

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