Пропагандистка раніше грубо висловилася на адресу зіркового подружжя.

Днями російська пропагандистка Маргарита Симоньян назвала коміка Максима Галкіна "геєм", а його шлюб з Аллою Пугачовою - прикриттям. Такий вислів рупора Кремля не на жарт образив зіркову пару, і вони не планують спускати їй це з рук.

Так, світський оглядач Артур Гаспарян заявив, що Симоньян доведеться відповісти за сказане. За його словами, впливові друзі Примадонни можуть покарати пропагандистку.

Фанатські групи Пугачової, в які входять кваліфіковані юристи, планують закликати до відповідальності Симоньян. Ймовірно, їй доведеться постати перед судом.

"Над Симоньян і Ко нависла грозова хмара серйозного судового розгляду. Готується колективний позов за звинуваченням у наклепі та захисті честі та гідності", - сказав Гаспарян у коментарі МК.ру.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна відреагувала на "тотальний ср*ч" росіян через війну. Вона прокоментувала поведінку Маргарити Симоньян і її "випади" на адресу зірок, які засудили війну в Україні і не тільки.

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