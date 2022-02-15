Гуморист розказав, що пів року тому він пішов у творчу відпустку й став заробляти на життя на корпоративах.

Шоу "Холостячка" і Ксенія Мішина перевернули життя Олександра Еллерта з ніг на голову. Завдяки зірковій коханій він ходив по телевізійних шоу й заробив 330 тисяч підписників в Instagram. Ставши популярним, гуморист не став триматися за роботу сценариста в "Кварталі 95".

Як розказав Еллерт в інтерв'ю Славі Дьоміну на Люкс ФМ, з серпня минулого року він не пише жарти.

"Я пів року не ходжу на роботу у "Квартал", попросився у творчу відпустку. У той момент мені хотілося вирватися з рамок. Мені легко дозволили, але, мабуть, попросять, якщо творча відпустка затягнеться", – зізнається гуморист.

Еллерт переключився на корпоративи, весілля та інші приватні заходи. Навіть створив офлайн майстер-клас для ведучих, а в березні запустить ще один. Гроші коміку приносить і реклама в Instagram.

Як розказав гуморист, навіть без "Кварталу 95" заробляє він дуже добре – 20 тисяч доларів за грудень, наприклад.

Зазначимо, що і Ксенія Мішина чудово себе забезпечує. Нещодавно вона купила 4-кімнатну квартиру в Києві на Лівому березі.

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