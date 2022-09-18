Артист не зміг стримати емоцій, а разом з ним і вся зала.

Український музикант Артем Пивоваров зупинив концерт заради хлопчика, який втратив на війні близьку людину. Вони обидва не змогли стримати сліз, а разом з ними плакала і вся зала.

На відео, опублікованому в Instagram Пивоварова, видно, що хлопчик прикрив обличчя руками, щоб приховати свої сльози. У цей момент Артем почав його втішати і вимовляти підбадьорюючі слова.

"Знаєш, кажуть, що чоловіки не плачуть, але це не правда. Твоя мужність і сила в тому, що ти можеш проявляти свої емоції... Ти втратив близьку людину, кожна доросла людина відчувала це, але ти відчув це в такому юному віці, і мені шкода", – сказав співак.

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Нагадаємо, рідні Артема Пивоварова тривалий час перебували в окупованій Харківській області. Він неодноразово говорив про те, що дуже переживає за свою маму, вони кожен день на зв'язку.

Пізніше, після деокупації області, артист не стримав емоцій. Виконавець показав фото з українськими військовими, які стоять з національним прапором на тлі міськради Вовчанська.

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