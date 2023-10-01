Боєць ЗСУ відвідав концерт артиста і залишився дуже задоволений.

Днями український музикант Артем Пивоваров дав концерт у Вінниці, на який прийшов боєць ЗСУ, який втратив очі. Коли артист побачив у залі військового Віталія Вереса, то відразу ж спустився до нього.

Він міцно обійняв людину, яка мужньо обороняє Україну від російської навали і сказав:

"Дякую, що прийшли. Радий бачити, пишаюся цією можливістю! Спасибі вам, спасибі за все, що ви робите для нашої країни".

Також Пивоваров вирішив зробити подарунок військовому. Він сказав, що тепер вхід на всі його концерти для Віталія будуть безпатними.

Крім того, артист вже після концерту, за лаштунками, зустрівся з родиною Вереса. Пивоваров сказав дочці військового, що вона так само може відвідувати всі його концерти безкоштовно.

"Якщо ти захочеш прийти через 5 років або через 10, якщо твоя любов залишиться зі мною, то я буду радий бачити тебе щороку на кожному концерті", – додав Пивоваров.

Як відреагували користувачі мережі

"Це вчинок дуже доброї людини"

"Це називається людяність і повага до військових"

"Він заробив багато грошей, але не втратив людяності"

"Вчинок заслуговує на повагу"

"Розплакалася, як маленька дівчинка. Пишаюся, що в Україні така молодь"

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров розплакався прямо на концерті.

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