Телеведучий Олексій Остудін назвав директора і продюсера МакЅим непрофесіоналами, які провокують поширення нових чуток і небилиць.

Російський телеведучий і журналіст Олексій Остудін звинуватив піар-менеджерів співачки МакЅим (Марини Абросімової) у брехні щодо стану її здоров'я.

Відповідний пост він написав у Facebook.

На цей час інформацію про стан здоров'я співачки можна отримати тільки від її піар-директора і продюсера, які нещодавно заявили про позитивну динаміку. Однак телеведучий звинуватив їх у неповазі до її шанувальників, дезінформації та у тому, що вони дають помилкові надії на її одужання "за два дні до смерті".

Він назвав директора і продюсера МакЅим непрофесіоналами, які провокують поширення нових чуток і небилиць.

"Як правильно повинні поводитися менеджмент і особливо PR-служба важко хворого артиста? Перш за все, не брехати. Не говорити за два дні до смерті, що артист прекрасно себе почуває... Тема ця дуже чутлива, як для сім'ї артиста, так і для його шанувальників. І обійтися фразою "Ми хочемо захистити приватне життя" абсолютно неправильно. Публічна людина не може до кінця захистити себе від уваги", - обурився Остудін на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст порівняв ситуацію з МакЅим з іншою тяжкохворою артисткою - Анастасією Заворотнюк, родичі якої ніяк не коментують її стан. Це, на думку Остудіна, призвело до появи домислів і незаконних спроб ЗМІ добути знімки Заворотнюк, підкуповувати медперсонал в лікарні.

Стан співачки МакЅим (Марії Максимової), яка вийшла з коми і навіть почала спілкуватися жестами, трохи кращий.

Про це повідомила піар-менеджер співачки Яна Богушевська, передає Teleprogramma.pro.

"Їй краще. Є позитивна динаміка. Але говорити про те, що криза пройдена, поки, на жаль, рано", - заявила вона.

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До медичного закладу МакЅим потрапила 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.

Ще з 19 червня вона перебуває в штучній комі.

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з цього часу її стан залишається важким.

Раніше піар-менеджер МакЅим розповідала, що співачку періодично виводять з медикаментозної коми.

Автор: Григорій Бондар