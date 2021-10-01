У рекламі одягу немає оголених дівчат.

Американський журнал "Playboy" показав нову рекламу легендарного чорного костюму зайчика, що вже став символом видання.

Фото зі зйомок опубліковані на офіційній Instagram-сторінці журналу.

Тепер одяг Playboy рекламують не жінки, а чоловіки. Для рекламної кампанії обрали темношкірого американця-модель з Нью-Йорка Джеррела Генктона.

Раніше веснянкуватого юнака помітили у зйомках для модного бренду співачки Ріанни.

Джеррела одягнули у сексуальний жіночий корсет темного кольору, доповнивши образ білими манжетами й шляхетним класичним "метеликом" на шиї.

Не обійшлося і без відомих заячих вушок на голові моделі.

Американський чоловічий лайф-стайл журнал "Playboy" був заснований Г'ю Гефнером і його колегами у 1953 році. Видання відоме своїми фотографіями оголених і напівоголених моделей.

Playboy зіграв важливу роль у ході сексуальної революції й залишається одним з найвідоміших у світі брендів, які виросли в Playboy Enterprises, Inc.

На додаток до "флагманського" журналу в Сполучених Штатах також виходять спеціальні національні версії Playboy по всьому світу.

Журнал має насичену історію публікацій коротких оповідань від відомих письменників, таких як Ернест Гемінгвей, Джон Апдайк, Володимир Набоков, Сол Беллоу, Чак Паланік та інші.

Щомісяця "Playboy" публікує інтерв'ю з відомими громадськими діячами, політиками, зірками тощо. Журнал в цілому відображає ліберальну редакційну позицію, хоча часто містить інтерв'ю з консервативними знаменитостями.

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Автор: Віолетта Орлова