Співачка якось запізнилася на репетицію і викликала цим негатив у Камінської.

Українська співачка Вікторія Смеюха після недавнього розпаду групи "НеАнгели" розповіла, як одного разу Слава Камінська вирішила її побити за запізнення на репетицію.

Про це вона сказала в програмі "Неймовірна правда про зірок".

"Слава якось вирішила мене побити. Їй не сподобалося, що я запізнилася. Вона повернулася, почала виривати волосся з голови", - розповіла артистка.

Варто відзначити, що група "НеАнгели" існувала з 2006 по 2021 року. Рішення про розпад було обопільним і виходило як від учасниць групи, так і від продюсера Юрія Нікітіна. Обидві дівчини вирушили в сольне плавання, і вже встигли випустити кілька треків.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич