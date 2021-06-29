Українська співачка Вікторія Смеюха після недавнього розпаду групи "НеАнгели" розповіла, як одного разу Слава Камінська вирішила її побити за запізнення на репетицію.
Про це вона сказала в програмі "Неймовірна правда про зірок".
"Слава якось вирішила мене побити. Їй не сподобалося, що я запізнилася. Вона повернулася, почала виривати волосся з голови", - розповіла артистка.
Варто відзначити, що група "НеАнгели" існувала з 2006 по 2021 року. Рішення про розпад було обопільним і виходило як від учасниць групи, так і від продюсера Юрія Нікітіна. Обидві дівчини вирушили в сольне плавання, і вже встигли випустити кілька треків.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Vlad Darwin вперше показав свого сина в стильній сімейній фотосесії
- Повністю гола Карді Бі раптово розсекретила своє цікаве положення
- Тіна Кароль знялася в спокусливій фотосесії
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram