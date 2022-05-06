Хлопчика довелося везти в лікарню.

Український хореограф Ілона Гвоздьова повідомила, що днями її синові Домініку стало зле. Хлопчик почав плакати, а потім задихатися власною слиною.

Ілона одразу ж почала допомагати дитині впоратися з нападом, і начебто йому стало легше. Але вночі ситуація повторилася, тому вони були змушені їхати в лікарню.

Єдина лікарня, в якій їх прийняли, знаходилася за 40 кілометрів від місця їх проживання в Італії. Лікарі оглянули Домініка, зробили тест на COVID-19 і призначили курс лікування.

"Італійські лікарні і лікарі приємно вразили своїм підходом, ставленням, станом приймальних кабінетів, нічним чергуванням і наданням допомоги. Спасибі всім, хто підтримував", - сказала Гвоздьова.

Нагадаємо, раніше Ілона Гвоздьова розповіла, що російські окупанти обстріляли авто її чоловіка.

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