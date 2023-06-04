Їй складно було стримувати емоції, говорячи про дітей, чиї життя забрала країна-агресор.

Перша леді України Олена Зеленська приїхала до багатостраждального Харкова, де вшанувала пам'ять загиблих через російську агресію дітей. Вона виголосила потужну промову, під час якої ледь стримувала гіркі сльози від болю втрати.

Так, у місті відкрили символічний пам'ятник-монумент, який створив скульптор Михайло Ятченко. На ньому зображені хлопчик і дівчинка у вигляді ангелів, проте у них обгорілі крила. Більш того, діти розташовані так, що в цілому монумент символізує ракету, яка злітає.

Саме біля цього пам'ятника з промовою виступила перша леді. Зеленська згадала про фотографії загиблих дітей, які бачила чи не кожна людина у світі. Вона зізналася, що їй складно підібрати слова, особливо коли мова йде про дітей.

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"Батьки тримають своїх дітей за руку, коли вони починають вчитися ходити. Коли вперше ведуть в дитсадок або в школу. Найстрашніше, що можна собі уявити – коли батьки тримають за руку загиблих дітей. Так просто дійсно не повинно бути", - сказала Зеленська.

Вона додала, що потрібно постійно звертатися до світової спільноти, щоб вона допомагала Україні в такі важкі часи. За її словами, якщо діти - це наше майбутнє, то дорослі - їхнє сьогодення. Саме тому вони повинні робити все для того, щоб подарувати їм спокій і впевненість у завтрашньому дні.

Зазначимо, з 24 лютого 2022 року від війни загинули 485 українських дітей.

Нагадаємо, раніше Зеленська з'явилася на столичному вокзалі і захопила новим "аутфітом".

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