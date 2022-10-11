Жінка померла 9 жовтня 2022 року.

У родині голлівудського актора Шона Пенна сталося горе. 9 жовтня з життя пішла його мама, 94-річна актриса Ейлін Райан.

"Ми втратили маму", - написав брат Шона в Twitter.

Причина смерті Ейлін Райан поки невідома. Та й сам Шон поки ніяк не прокоментував цю трагічну подію.

Відео дня

При цьому варто відзначити, що світ кіно втратив талановиту актрису. Райан знімалася зі своїми синами Шоном і Крісом у фільмі 1986 року "Впритул". Вона також знялася у фільмі "Постовий на перехресті", режисером якого був її син Шон.

Шон Пенн: що він говорить про Україну

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Шон Пенн неодноразово до нас приїжджав. Відомо, що він знімає документальний фільм про звірства російських загарбників на українській землі.

Тут він зустрівся не тільки з президентом Володимиром Зеленським, але і з музикантом і бійцем ЗСУ Колею Сергою.

Також УНІАН писав, що Шон Пенн побував на Дніпропетровщині. Як зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, актор вражений єдністю українців у боротьбі з окупантами.

Вас також можуть зацікавити новини: