Віталій Салій зараз знімається в російському серіалі.

Скандальна українська письменниця Лариса Ніцой розкритикувала актора Віталія Салія за роль у російському серіалі. Віталій грає російського офіцера в стрічці "Бухта глибока". Через це в мережі розгорівся скандал.

"Ну що, Віталько Салій, український актор, погончики мокшанські не тиснуть? Хоч нормально платять? Не продешевив? Поки наші хлопчики сидять в окопах, український актор Салій грає в московському серіалі їх військового доблесного моряка. А у нас Віталій Салій і досі грає в Театрі на Лівому березі? Як у Гольдоні Фігаро тут, Фігаро там? Або все вже, умєрла так умєрла?",- написала Ніцой у Facebook.

До Ніцой приєдналися й інші українці, яким не сподобалася ця новина. Відзначимо, що сам Віталій поки ніяк не прокоментував дану ситуацію.

"Це бур'ян без роду і племені, буйно проріс на українській землі. Єдине, що вони цінують, це бабло, тому вони всі "позаполітики"", "А ще про таких писав Тарас Григорович: "Бруд Москви...", "Гидота. Гроші не пахнуть", "Хіба вперше. Він з російського кіно не вилазить", "Цікаво те, що москвичі всю цю нечисть до себе не забирають, а тримають у нас, щоб гадили і народжували паскудників", - пишуть в мережі.

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У 2006 році Салій закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Був ведучим двох шоу на каналі Україна - "Буба-шоу" і "Очам не вірю".

З 2004 року - актор Київського академічного театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра. З 2015 року одночасно виступає на сцені Санкт-Петербурзького театру "Притулок комедіанта". Кінодебют Віталія відбувся в 2004 році в епізодичній ролі у фільмі "Попіл Фенікса".

Віталія Салія двічі номінували на театральну премію "Київська пектораль" за ролі другого плану. У 2011 році актор став номінантом телевізійної премії "Телетріумф".

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Автор: Діана Могилєвич