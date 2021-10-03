Глорія Естефан постраждала від родича.

Американська співачка Глорія Естефан в ефірі шоу Red Table Talk розповіла, що в юному віці стала жертвою зґвалтування. За словами 64-річної співачки, в 9 років над нею поглумився родич.

Глорія зізналася, що чоловік погрожував, що вб'є її, якщо вона щось розповість мамі. Спочатку дівчина боялася, що родич таки стримає свою обіцянку, тому мовчала. Але пізніше вона таки зізналася мамі в зґвалтуванні, оскільки не могла поодинці пережити цей стрес. В результаті мама майбутньої співачки звернулася в поліцію.

"Вони сказали моїй матері не висувати звинувачення, тому що, за їхніми словами, тоді мені доведеться пережити більш серйозну травму, коли я буду свідчити в суді", - згадала виконавиця.

Читайте такожДружина Дмитра Гордона в бікіні похвалилася апетитними формамиТакож Естефан додала, що ніколи не звинувачувала себе в тому, що трапилося. За її словами, чоловік просто збожеволів. Крім того, на тлі стресу у неї почало випадати волосся.

Хто така Глорія Естефан

Глорія Естефан - американська співачка і автор пісень кубинського походження. Продавши понад 100 мільйонів своїх записів і вигравши п'ять нагород "Греммі", Естефан претендує на титул королеви латиноамериканської поп-музики.

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Автор: Діана Могилєвич