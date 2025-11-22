/ колаж УНІАН, фото Getty Images, скріншот

Помер відомий модельєр та художник Пол Костелло. Він був особистим дизайнером принцеси Діани.

Про це повідомляє Reuters. Ірландському дизайнеру було 80 років. Його родина заявила, що модельєр помер у Лондоні після короткої хвороби, в оточенні дружини та сімох дітей.

Зазначається, що Костелло був призначений особистим дизайнером Діани в 1983 році. Вони співпрацювали до загибелі принцеси Уельської в автокатастрофі, що сталася в Парижі у 1997 році. 

Агентство розповідає, що Пол Костелло народився в Дубліні в 1945 році. Спочатку він навчався там, а потім переїхав до Парижа.

У Франції модельєр працював у відомій Chambre Syndicale de la Haute Couture, після чого вирушив до Мілана. В італійській столиці моди він був дизайнером для розкішного універмагу La Rinascente.

Він провів деякий час у Нью-Йорку, де заснував власний бренд, а потім оселився в Лондоні. У його колекціях були представлені жіночий та чоловічий одяг, сумки, товари для дому та ювелірні вироби.

На смерть модельєра відреагував віце-прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс.

"Пол прожив надзвичайне життя, будучи провідною фігурою в ірландській, британській та міжнародній моді та бізнесі протягом десятиліть. Він побудував надзвичайно успішний бізнес завдяки неймовірному таланту, дисципліні та непохитній відданості якості. Його історія була і залишається надзвичайно вражаючою історією ірландського успіху", – цитує його слова Reuters.

Відомі дизайнери, які пішли з життя

На початку вересня 2025 року стало відомо про смерть легенди світової моди Джорджо Армані. Італійський дизайнер відійшов у вічність 4 вересня, на 92-му році життя. Свій перший показ він провів ще в 1976 році.

В лютому 2023 року помер французький модельєр Пако Рабан. Він пішов з життя за два тижні до 89-го дня народження.

