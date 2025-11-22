Вони співпрацювали до загибелі принцеси Уельської у Парижі.

Помер відомий модельєр та художник Пол Костелло. Він був особистим дизайнером принцеси Діани.

Про це повідомляє Reuters. Ірландському дизайнеру було 80 років. Його родина заявила, що модельєр помер у Лондоні після короткої хвороби, в оточенні дружини та сімох дітей.

Зазначається, що Костелло був призначений особистим дизайнером Діани в 1983 році. Вони співпрацювали до загибелі принцеси Уельської в автокатастрофі, що сталася в Парижі у 1997 році.

Агентство розповідає, що Пол Костелло народився в Дубліні в 1945 році. Спочатку він навчався там, а потім переїхав до Парижа.

У Франції модельєр працював у відомій Chambre Syndicale de la Haute Couture, після чого вирушив до Мілана. В італійській столиці моди він був дизайнером для розкішного універмагу La Rinascente.

Він провів деякий час у Нью-Йорку, де заснував власний бренд, а потім оселився в Лондоні. У його колекціях були представлені жіночий та чоловічий одяг, сумки, товари для дому та ювелірні вироби.

На смерть модельєра відреагував віце-прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс.

"Пол прожив надзвичайне життя, будучи провідною фігурою в ірландській, британській та міжнародній моді та бізнесі протягом десятиліть. Він побудував надзвичайно успішний бізнес завдяки неймовірному таланту, дисципліні та непохитній відданості якості. Його історія була і залишається надзвичайно вражаючою історією ірландського успіху", – цитує його слова Reuters.

Відомі дизайнери, які пішли з життя

На початку вересня 2025 року стало відомо про смерть легенди світової моди Джорджо Армані. Італійський дизайнер відійшов у вічність 4 вересня, на 92-му році життя. Свій перший показ він провів ще в 1976 році.

В лютому 2023 року помер французький модельєр Пако Рабан. Він пішов з життя за два тижні до 89-го дня народження.

