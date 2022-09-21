Українська співачка поїхала до Великобританії, оскільки туди зараз вступила її старша дочка Маша.

Українська співачка і тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова зараз знаходиться в Лондоні разом зі своїми дітьми. Її старша дочка Маша вступила там в BMus - один з найпрестижніших музичних навчальних закладів країни. А 10-річна Аліса навчатиметься в школі з повним освітнім циклом. В ефірі "Сніданку з 1+1" Полякова розповіла, що водила своїх дітей на похорон Єлизавети II.

"Це така історична подія, 70 років правління Єлизавети II. Без перебільшення, ми з дівчатками дивилися серіал про королівську сім'ю, тому вирішили відвідати", - розповіла Полякова.

Також співачка додала, що для її молодшої дочки Аліси початок навчання саме за кордоном став справжнім стресом.

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"Вона ще маленька і, якщо чесно, ніколи не хотіла вчитися за кордоном. Але війна вирішила інакше. І я дуже хотіла б звернутися до українських матерів в гарячих точках, там, де дійсно летять бомби. Я вас прошу, дівчатка, вивозьте дітей куди-небудь. За кордоном важко, але все-таки є допомога, приймають", - звернулася до глядачів Оля Полякова.

Нагадаємо, нещодавно Полякова шокувала кадрами гуртожитку Великобританії, де буде жити її дочка.

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