В'ячеславу Зінурову, більш відомому як Том Хаус, було 50 років.

Засновник і колишній соліст групи "Отпетые мошенники" В'ячеслав Зінуров вчинив самогубство.

Артисту, більш відомому як Том Хаос, було 50 років. Інформацію про його смерть підтвердили на офіційній сторінці артиста в Instagram.

За попередньою інформацією, виконавець повісився. Тіло Зінурова було знайдено в його будинку в Підмосков'ї, в якому він жив один. Дружини і дітей у співака не було.

Як розповіли друзі В'ячеслава, передає Telegram-канал Mash, перед смертю виконавець був в депресії через відсутність концертів, а також зіпсованих відносин з колишніми учасниками гурту. Зокрема, близькі розповіли, що у Зінурова був конфлікт з Сергієм Амораловим. За його словами, Аморалов обманював його і заборгував велику суму, тому Том Хаус покинув колектив у серпні 2021 року.

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