9 лютого у віці 77 років померла королева фанк-музики Бетті Девіс, колишня дружина джазової легенди Майлза Девіса.

Про це повідомляє the Rolling Stone.

Директор з комунікацій округу Аллегейні, де жила Девіс, Емі Доунс повідомила, що причиною смерті співачки стали природні причини.

Майже весь музичний доробок співачки було записано між 1964 та 1975 рокам, однак її вплив відчувався протягом десятиліть.

У творчому доробку Девіс чотири альбоми: "Betty Davis", "They Say I'm Different", "Nasty Gal" та "Is It Love or Desire?". При цьому останній з ним зірка записала у 1976 році, але випустила лише у 2009. Її пісні звучали у серіалах "Помаранчевий – хіт сезону" та "Меломанка".

У 1968 році Бетті одружилася з Майлзом Девісом, а ще через рік вона з'явилася на обкладинці його альбому "Filles de Kilimanjaro".

