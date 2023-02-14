57-річний Патрік Стоун помер 12 лютого.

Зірка "Основного інстинкту" Шерон Стоун втратила свого брата Патріка. Її 57-річний родич помер 12 лютого, пише TMZ. Ймовірною причиною смерті міг стати раптовий серцевий напад.

Не повідомляється чи перебував Патрік Стоун під наглядом лікарів і чи надали йому медичну допомогу в момент погіршення самопочуття.

Зазначимо, це не перша трагедія в родині Шерон Стоун протягом останнього часу. Півтора роки тому Патрік зі своєю дружиною Ташею втратили 11-місячну дитину (племінника Шерон Стоун) - у малюка відмовили внутрішні органи. Його довгий час намагалися врятувати, але старання лікарів не дали очікуваного результату. 12 лютого Таша залишилася одна.

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"У мене таке відчуття, що моє серце вирвали з грудей. Патрік пішов, щоб бути з нашим милим Рівером... Я не знаю, що ще сказати, він був моїм світом" - прокоментувала трагедію вдова Патріка.

Сама зірка "Основного інстинкту" поки що ніяк не коментувала трагедію.

Нагадаємо, зірка Голлівуду Шерон Стоун вперше зізналася, що пережила дев'ять викиднів. Актриса зазначила, що жінки, які пережили подібне, повинні отримувати співчуття і співчуття.

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